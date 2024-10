12 années au service de l’hyper-cleptomanie ? (Par Marvel Ndoye)

Nous aurions dû éloigner les femmes et les enfants de la télévision ce Jeudi 26 Septembre lors de la conférence de presse du gouvernement Ousmane Sonko tellement c’était l’horreur, l’épouvante, l’abomination. On découvre que nous n’avions pas seulement affaire à des tueurs en série de manifestants, à de simples voleurs, mais plutôt à une nouvelle race d’hyper-cleptomanes doublés de faussaires, tous bons pour être fusillés, ou tout au moins pour la perpétuité.

En effet, en plus des centaines de dossiers à scandales, de Petro-Tim au CovidGate, en passant par Bictogo, Arcelor Mittal / Coumba Ressources, Prodac, Building Administratif, Fondation Servir le Sénégal, Armement, Passeports, Cartes d’Identité Biométriques, et tant d’autres, ces hyper-cleptomanes ont passé leur temps à falsifier les chiffres, à maquiller les comptes, à mentir, et un beau jour il faut rajouter à tout cela :

a) 1605 Milliards dilapidés par anticipation, et sans justificatifs

b) 2300 Milliards détournés, et les traces effacées

c) 1800 Milliards empruntés à l’insu des contribuables et détournés

d) 900 000 F empruntés par tête d’habitant, y compris les nouveaux nés, les handicapés, les mourants

On ne le dira jamais assez que ce que Macky Sall et les 400 voleurs ont dérobé aux sénégalais peut être estimé à :

a) Plus de 30 000 milliards sur les deniers publics. Détournements, surfacturation, marchés fictifs, etc…

b) Plus de 10 000 milliards en foncier / immobilier. Mbour 4, Thies Nouvelle Ville, Diamniadio, Aéroport, etc… sont une goutte d’eau dans l’océan

c) Sans compter les pertes et le manque à gagner dans les contrats léonins signés à dessein : Accords de Pêche – Autoroute à péage – Contrat West African Energy – Etc….

Ils ne volaient plus pour s’enrichir car ils avaient déjà pillé au cours du 1er mandat de quoi faire vivre dans l’opulence plusieurs de leurs générations. Certains volaient par habitude, d’autres pour gagner la considération du chef de gang et de sa première dame. En effet, la méthode Macky Sall était connue. Ca consistait en quoi ?

1° Si un ministre ou directeur ou autre est épinglé pour détournement des deniers publics, il lui signe un décret de promotion à une station donnant accès à plus de ressources publiques. On peut deviner que ce n’était pas gratuit, et qu’il y’avait partage de butin. Par exemple :

** On a assisté aux promotions de Cheikh Oumar Hann malgré le rapport de l’Ofnac,

** On a assisté aux promotions de Mansour Faye malgré ses dialorés à l’Hydraulique

** On a assisté aux promotions de Mame Boye Diao, de Mame Mbaye Niang, de Pape Malick Ndour, de Mamour Diallo, et tant d’autres, après qu’ils aient démontré leurs sinistres talents

Du coup tous à l’APR / BBY rivalisaient de kleptomanie pour être épinglés ou pour impressionner le chef du gang

2° A contrario si un ministre ou directeur rechignait à voler, il était dégagé ou mis au frigo. Par exemple :

** Feu Alioune Badara Cissé, mis au frigo, et personae non grata au palais.

** Mary Teuw Niane a été dégagé quand il a dit à son patron qu’il n’a pas de maison à Dakar car son salaire de ministre ne le lui permettait pas.

Avec Macky Sall, c’était : Tu ne veux pas voler, alors casse-toi. Lui et sa première dame avaient transformé le Sénégal en un énorme gâteau par haine et par vengeance contre les sénégalais qui n’ont eu de cesse de les humilier au cours des différentes joutes électorales, et qui les ont démasqués. La meilleure preuve, ce sont les nombreux actes posés et contrats signés quelques jours avant leur départs et destinés à plomber l’économie davantage.

Voilà pourquoi en 12 années, malgré les milliers de plaintes et dénonciations reçues à l’OFNAC, malgré les ordres de poursuite émis par l’OFNAC, malgré les dizaines de scandales éventés par les corps de contrôle (IGE – Cour des Comptes – IGF – CENTIF – ….), il y’a eu ZERO sanction, ZERO interpellation. Bien au contraire ces dossiers servaient à sélectionner les meilleurs pilleurs.

Comme on l’a vu aussi, cette hyper-cleptomanie était facilitée et couverte par une race abjecte de mange-mils et mercenaires que l’on pouvait trouver dans la presse, à l’assemblée nationale, dans la magistrature, au sein d’une certaine élite intellectuelle. Ce sont eux qui nous parlent aujourd’hui de chasse aux sorcières, de cabales politiques, de règlements de compte, de vengeance, d’abus de pouvoir en fermant les frontières aux sorcières, lorsque des comptes sont demandés à ces hyper-cleptomanes qui se torchaient le derrière avec les textes de loi quand ils étaient au pouvoir. Les Madiambal, MNF, Cheikh Yérim, Babacar Ba FDJ, etc…

D’autres, des haineux comme TAS, des guignols comme Bougane, vont jusqu’à s’ériger en protecteur de ces vampires simplement parce que c’est Ousmane Sonko qui dénonce la vampirisation des ressources publiques.

Oui Monsieur le Premier Ministre, effectivement nous considérons beaucoup trop lent le rythme de cette réédition des comptes car avec de telles crapules, il n’y a pas à s’éterniser à prendre trop de gants. Des milliers de petits voleurs de téléphones, de simples voleurs de poulets, des fumeurs de joints, sont en prison pour des mois ou des années sans que les moindres gants aient été pris lorsqu’il s’agissait de leur mettre la main dessus. Certains ont même été lynchés à mort pour avoir dérobé des broutilles parfois. Alors que dans le même temps, le plus petit voleur sous la gouvernance Macky Sall se tape régulièrement 1 milliard ou plus, les pires ont des centaines de milliards volés à leur actif, souvent au vu et au su de tous. En quoi méritent-ils plus d’égards, et ont-ils plus de droits que ceux qui sont à Reubeus et qui n’auraient pas du y passer plus d’un mois ?

On en a marre d’attendre. Il ne sert à rien d’aller emprunter auprès du FMI, de la Banque Mondiale, de faire des Eurobonds, etc… Vous pouvez récupérer 100 fois plus auprès de ces hypers-cleptomanes que vous avez cités, auprès de la plupart des rapiats de l’APR / BBY, auprès du griot, auprès du chef de gang et de sa première dame. Alors sus aux hypers-cleptomanes. !!!

MARVEL NDOYE

