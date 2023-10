XALIMANEWS: Selon Emediasn qui donne l’information, lors du conseil de fermeture, le proviseur et ses collègues du lycée de Ourossogui avaient validé l’exclusion de 131 élèves pour insuffisance de résultats. Depuis l’ouverture des classes, les parents de ces élèves mis à la porte ont porté le combat de la réinsertion de leurs enfants dans le dit établissement au niveau de l’inspecteur d’académie de Matam. Après de multiples rencontres avec le proviseur du lycée de Ourossogui qui n’a pas pu les convaincre des motifs de l’exclusion de leur enfant. Aux dernières nouvelles l’inspecteur d’académie Mbaye Babou a instruit au chef d’établissement de reprendre les élèves en faisant passer en classe supérieur ceux qui remplissent les conditions et de faire redoubler le reste. Nos sources nous apprennent que l’inspecteur d’académie a mis des griefs sur le rapport transmis à ses services par le proviseur à la fin de l’année scolaire 2022-2023. Des élèves pour la plupart n’ont jamais redoubler et remplissent le critère d’âge pour rester encore au lycée. Ainsi les 131 élèves comme leur parent après avoir obtenu gain de cause n’attendent que l’autorisation du proviseur pour payer les frais d’inscription et retrouver les classes.

