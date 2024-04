136e Pèlerinage Marial de Popenguine : l’édition de cette année prévue du 18 au 20 mai 2024

XALIMANEWS-La 136e édition du Pèlerinage marial de Popenguine est prévue du 18 au 20 mai prochain, a annoncé le Comité national d’organisation.

«Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix» est le thème cette année.

«A travers ce thème, les fidèles catholiques du Sénégal et des pays limitrophes sont invités à communier et à prier au pied de Notre Dame de la Délivrance de Popenguine, pour un Sénégal de justice et de paix», indique le Comité national d’organisation dans un communiqué relayé par LeQuotidien.

Le document adressé aux paroisses du pays rappelle que le Diocèse de Thiès sera à «l’honneur de cette édition avec la célébration de la messe solennelle du lundi 20 mai sous la direction de son Evêque Mgr André Guèye». «L’animation de cet office religieux sera assurée par la Coordination des chorales du Nord et des chorales du Diobass», souligne le comité d’organisation du Pè­lerinage marial de Popen­guine.