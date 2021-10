Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a loué les qualités spirituelles de Cheikh Bou Mouhamed Kounta, le patriarche de Ndiassane. « Il était un homme de Dieu et a toujours œuvré pour la formation des disciples. Il leur a inculqué l’amour du Prophète Mouhamed », a soutenu le représentant du Gouvernement qui a fait savoir à la communauté khadriya combien Ndiassane compte pour le Chef de l’État, Macky Sall. Le ministre a sollicité des prières pour la paix et le développement du pays. Ndiassane, la capitale spirituelle de la Khadriya au Sénégal, a drainé du monde. Des milliers de talibés, venus des quatre coins du pays et de la sous-région notamment du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie, ont commémoré la naissance du Prophète Mouhamed (Psl) comme s’y employait leur guide spirituel Cheikh Bou Mouhamed Kounta.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy