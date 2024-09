14 septembre 2024 : Dabaakh, Voici les clés de la Mosquée ! (Par Amadou Tidiane Wone)

Ce samedi 14 septembre 2024, correspondant au 27 ème anniversaire du rappel auprès d’Allah de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, est chargé de symboles forts qui parlent au cœur des aspirants, engagés dans la Voie spirituelle défrichée par Seyidina Cheikh Ahmad At-Tijani ( RTA).

Cette voie, semée et propagée par El Haj Omar Tall ( RTA) en Afrique de l’ouest, aura trouvé son réceptacle et son pôle suprême de diffusion au Sénégal à partir de l’école de Tivaouane fondée par Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, (RTA) érudit incomparable dont les écrits et les enseignements font universellement autorité.

Seydi El Hadji Malick Sy, c’est le Saint homme qui nous a rendu si familier le Prophète Mouhammad Salalahou Alayhi Wa Sallam, et dont nos langues chantent les louanges qui font battre nos cœurs, au rythme des vers impérissables jaillies de sa plume inspirée. Au-delà et depuis, ses dignes héritiers se sont inscrits dans la continuité et le développement du capital spirituel et moral dont ils sont les dépositaires. Chacun d’entre eux aura apporté, et de la plus belle des manières, une dimension supplémentaire à la mission !

Ce 14 septembre a donc un gout particulier ! C’est en ce jour, en effet, qu’il a été procédé à la remise symbolique des clés de l’édifice, rénové et porté au rang de son temps, de la Grande Mosquée de Tivaouane. Car cette Mosquée, au plan spirituel et ésotérique, est fondée depuis 1904, année de la naissance de Dabakh, justement, et où commencèrent les travaux de l’édifice initial sous la conduite du phare de Tivaouane, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, propagateur de la Voie Spirituelle Soufie Tijany au Sénégal et bien au-delà. Ses disciples et leurs successeurs en sont les gardiens essentiels et permanents.

Aujourd’hui, plusieurs signes concordants ravivent et prennent du sens dans le cœur des fidèles et aspirants.

1904-2024 : naissance et centenaire d’un homme qui aura marqué de manière indélébile le Sénégal contemporain, Serigne Abdoul Aziz Sy. Un siècle de lutte entre les ténèbres et La Lumière ! Et la Lumière qui perce et transperce les obscurantismes, triomphant des doutes et des peurs, donnant corps aux prières ardentes formulées il y a 100 ans.

1904-2024, Le petit édifice initial construit par Cheikh Seydi El Haj Malick aura ainsi défié le temps ! Il aura résisté à toutes les formes d’érosion : celle des intempéries, celles de la lassitude des humains et de la déperdition de la Foi, celles des vents contraires si habiles à nous détourner de l’essentiel. Le petit édifice, surplombé de briques rouges à l’époque, a donné naissance à un bijou architectural dont les formes extérieures sont bien loin de pouvoir traduire les messages spirituels sous-jacents. Ceux qui ne sont lisibles que par les cœurs illuminés…

L’édifice physique raconte ainsi l’histoire de la reconstruction spirituelle et morale des croyants que rien ne distrait de l’adoration d’Allah et de la quête de Sa Miséricorde. Une reconstruction spirituelle dont le Prophète Mouhammad Salalahou Alayhi Wa Sallam est la direction, l’horizon sans limites ni frontières !

La Mosquée initiale, porteuse de tant de sens et de vertus n’a pas été rasée : Telle une graine qui pousse, patiemment, elle a germé et ses bourgeons ont donné des fleurs multiples qui s’élancent en plusieurs coupoles et minarets. En une belle inspiration, l’édifice initial a, en effet, été conservé à l’intérieur du nouveau bâtiment, revêtu d’un dôme vitré soutenu par les murs posés par le fondateur en 1904 ! C’est sous les fondations de cette Mosquée initiale que se trouvent les socles impérissables de ce que nos yeux contemplent et dont nos regards se réjouissent ! Constance, permanence et Renaissance donc ! Renaissance de la Foi et de l’Espérance sur le socle de l’Éternité !

Renaissance des enseignements de Serigne Abdou à un moment crucial de la marche du Sénégal depuis 60 ans… Un moment où le monde tremble de perte de sens. La violence bestiale se répandant en guerres dont plus personne ne comprend vraiment les causes réelles. Une dégradation des mœurs qui ravale l’humain à un cran au dessous de la bête. Un moment où les tensions intérieures semblent s’exacerber : ethniques, confrériques, religieuses, sociales, politiques, économiques… Tous les clignotants sont au rouge ou presque…

C’est pourtant le moment de reprendre espoir et de méditer l’exemple de la vie sur terre de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, le khalif général Tidianes durant 40 ans…Un prototype achevé de l’Islam véritable fait de pudeur et d’urbanité, de tolérance et d’estime pour tout ce qui vit, par égard pour Celui qui qui donne la vie et la retire, Allah Soubhanahou Wa Ta’aala …Amour de son prochain sans conditions, ni nuances, ni restrictions, par égard pour Lui, Le Créateur de toutes choses ! Alors la Paix devient le maître mot de nos rencontres et de nos séparations : Salamou Alaykoum ! Wa Alaykoum Salaam Wa Rahmatoulah répondent en chœur les hommes et les femmes de Foi comme en écho à toute la création inaudible de clameur… La Paix qui répond en écho à la Paix !

Bravo et merci à tous ceux qui, par leur engagement et leur détermination, ont donné corps aux prières agréées de nos Guides spirituels qui irriguent par leurs flux spirituels nos cœurs et nos esprits !

Longue vie au Khalifa Serigne Mbaye Sy Mansour qui a eu l’Honneur et la Grâce de parachever l’œuvre initiée par son illustre Grand-père, poursuivie par ses pères et frères. La chaîne, loin de se briser, se raffermit !

Le meilleur reste à venir ! Inch’Allah. Dewenetti !

Baaba

Tivaouane, 14 septembre 2024