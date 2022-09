«En effet, la bataille de positionnement purement politicienne, qui bloque déjà notre Assemblée nationale, va sans nul doute continuer et distraire durablement ces élus par défaut, des préoccupations des Sénégalais et des urgences réelles de l’heure (inondations, scandales sanitaires, chômage et désespoir de la jeunesse, cherté de la vie et pénuries diverses, etc.)», prévient ce parti politique. «Ainsi, malgré les discours des uns et des autres, le citoyen et ses besoins prioritaires, les questions fondamentales de développement, les réformes nécessaires resteront négligés tout au long de cette législature», ajoute le communiqué. «Quel gâchis !», s’exclame l’Union citoyenne Bunt-bi, qui souligne : «Nous appelons à la vigilance et à la remobilisation citoyennes, afin de balayer cette classe politique médiocre dès les prochaines échéances en 2024, par une mobilisation de tous et par un vote massif de tous les électeurs.» Car, fait savoir cette formation politique, «l’abstention n’est pas la solution, nous en voyons bien les fâcheuses conséquences». «En effet, plus de 3 800 000 électeurs inscrits n’ont pas voté le 31 juillet 2022», constate-t-elle. L’Union citoyenne Bunt-bi de réaffirmer «la nécessité d’une refondation politique au Sénégal, en faisant table rase de ces coalitions sans idéologie, sans vision autre que «pouvoiriste» et sans programme réel et sincère pour le Sénégal d’aujourd’hui et de demain».

