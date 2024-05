15e sommet de l’OCI : Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour Banjul

XALIMANEWS-Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar pour se rendre à Banjul, la capitale gambienne. Il va prendre part au 15e Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui se tiendra les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, a-t-on appris des services de communication de la Présidence.

Cette conférence internationale réunira plusieurs Chefs d’État et de Gouvernement pour discuter des enjeux et défis de la Oummah islamique, sous le thème « Renforcer l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ».