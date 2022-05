Le ministre de l’économie du plan et de la coopération Amadou Hott a présidé ce mardi le 1er forum sur l’intégration dont le thème est « l’intégration économique à l’heure de la zone de libre échange continental . Cette initiative du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération vise à promouvoir une meilleure intégration économique dans la Zlecaf. Cette intégration, selon les experts du panel, passe forcément par un renforcement du secteur privé africain. « Il est important pour nos pays de renforcer nos secteurs privés. Sans cela, nous ne pouvons même pas exporter vers d’autres pays », fait remarquer le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Selon lui, au Sénégal, après le Covid-19, d’importantes mesures allant dans le sens de renforcer le secteur privé, ont été prises par le chef de l’État. Entre autres mesures, on peut citer le renforcement des mécanismes d’accès des PME aux financements, la mise en place d’un fonds de préparation des projets qui permet de financer les PPP.

