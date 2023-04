En prélude de la tenue de la 1ere édition du Festival Panafricain des Séries qui se tiendra de mardi 2 à samedi 6 mai 2023, les organisateurs de Sanaga films ont fait face à la presse, ce mercredi, pour se prononcer sur l’objectif et exposer le programme du festival.

Cette première édition du Festival Panafricain des Séries va promouvoir et mettre en valeur la création africaine, la créativité audiovisuelle du continent africain qui est foisonnante.

Aussi, il faut noter la mise en place de nouveaux modes de narration et de nouvelles projections de l’imaginaire.

Dakar Séries est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur la diversité créative africaine et les accélérations du secteur.

Au niveau des objectifs dudit festival, on peut noter la création d’une plateforme unique pour les professionnels de l’audiovisuel.

Dakar Séries a pour ambition de s’implanter au Sénégal et de devenir le lieu de rencontre des créateurs de séries du continent africain, et de développer la mise en réseau des professionnels panafricains et internationaux, favorisant ainsi la circulation des œuvres et les collaborations entre les différents pays.

Des invités prestigieux

L’actrice et réalisatrice Franco-Sénégalaise, Aïssa Maïga a accepté d’être la marraine de la première édition de Dakar Séries. Elle sera dans la capitale tout au long de l’événement et y animera une masterclass.

En collaboration avec l’école de cinéma Kourtrajmé, l’actrice française Ludivine SAGNIER animera un atelier aux côtés des acteurs Issaka SAWADOGO (Burkina Faso) et Roger SALAH (Sénégal).

De son côté, l’actrice Mouna NDIAYE (Burkina Faso) est également attendue à Dakar pour partager sa belle et riche expérience.

Le Thème retenu pour cette première édition est l’actorat au cœur de la création.

Dakar, capitale de la série africaine

Dakar est le lieu de toutes les émergences créatives. Ces dernières années, l’industrie sérielle s’y est déployée à une vitesse fulgurante. Les modes de narration y prennent de nouvelles formes et s’exportent ailleurs sur le continent. Par ailleurs, des dispositifs de formation s’y sont développés et donnent des perspectives à de nouvelles générations de professionnels Sénégalais et Panafricains.

Pour toutes ces raisons, Dakar est une évidence pour l’ancrage d’un rendez-vous annuel 100% dédié à la série sur le continent.

La promotrice

Dakar Séries est une initiative de Séraphine ANGOULA, Directrice et fondatrice de SANAGA FILMS. Elle est consultante en stratégie de développement pour l’industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique et travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur du cinéma et des médias.

Elle s’est ensuite spécialisée dans la gestion des salles de cinéma en Afrique en tant que directrice de la programmation et du marketing pour le réseau Canal Olympia qui compte 18 salles dans 12 pays d’Afrique francophone.

Séraphine ANGOULA est la coprésidente du Collectif 50/50 qui œuvre pour la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel. Elle et est également membre de plusieurs commissions : Aide au Cinéma du Monde (CNC), Cinéma-Fiction (OIF), ainsi que de la Fabrique 2022 (Institut Français).

Elle est désormais directrice du festival Dakar Séries, et intervient également depuis le continent africain, en soutenant des projets de développement d’infrastructures cinématographiques et de structuration de l’industrie de l’audiovisuel et du cinéma.

Dakar Série propose des projections en avant-premières, une compétition africaine, le meilleur des séries internationales, tout cela sur grand écran, offrant ainsi au public 4 jours de projections, des rencontres, des festivités avec les personnalités parmi les plus renommées du monde de la série africaine et internationale.

Ainsi pour cette première édition, 27 séries ont été sélectionnées. Les producteurs, réalisateurs, et acteurs des quatre coins du continent sont ainsi conviés à Dakar pour ce rendez-vous de l’industrie de la série.

En parallèle aux projections, ils se retrouveront au cours du LabPro, où des ateliers, débats, masterclasses offriront des perspectives de structuration du secteur, et mettront en réseau les professionnels panafricains et internationaux.