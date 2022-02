Pour mettre en terme le pillage des terres et denoncer la situation foncière de l’Aeroport Leopold Sedar Senghor, le Collectif des jeunes du Tank regroupant les villages de Yoff, Ngor et Ouakam était en Conférence de Presse. Constatant qu’après la victoire des lions, le President Macky Sall comme à son habitude a pris la décision d’attribuer à chaque membre de l’équipe et au Staff 200m2 sur le site de l’Aeroport TF 526/NGA au nom de l’Etat du Sénégal. Le Collectif par le biais du Coordonnateur Mame Biram Mbaye condamne avec la dernière énergie et exige la restitution immédiate de ces parcelles car des footballeurs qui gagnent plus de 100millions de Francs par semaine n’ont rien à faire avec des terrains de 80 millions sur des terres que réclame une population qui y prévaut des droits de propriété.

