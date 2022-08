Toujours pour montrer l’importance du Secteur privé, Monsieur Keita souligne que ce dernier représente 97 % du Commerce sénégalais. Avec la présence de plus de 30 nationalités et plus de 300 000 visiteurs, la foire est multi-sectorielle avec une volet économique, culturelle et Scientifique. Et le Volet Scientifique est confié au club des investisseurs qui sont en train de faire un travail remarquable et dans les jours à venir des conventions seront signés. Par ailleurs Monsieur Keita déclare à qui veut l’entendre que la foire reste l’unique structure habileté à porter des réflexions sur les organisations de Salons, de Foires au Sénégal comme à l’extérieur et tout ceci entre dans le cadre de booster l’économie Sénégalaise et de donner à la foire son lustre d’antan.

