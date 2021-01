Alors qu’on est dans la période précampagne et que toute activité à connotation politique devait être suspendue, le mouvement du 23 juin se mobilise pour une ultime fois afin de faire retirer la candidature de Wade. C’est ainsi que Mamadou Diop, étudiant engagé dans cette lutte pour la défense et le respect de la constitution, sera tué, le 31 janvier 2012. Ecrasé par le « Dragon noir », un char de la police, sa mort reste impunie et les autorités d’alors, en l’occurrence le commissaire Harouna Sy et le ministre de l’intérieur Ousmane Ngom, concluront à un accident de circulation. Ils arguent, malgré la flagrance de la cause du décès, que le jeune Mamadou Diop a été tué par un Mercedes.

