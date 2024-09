3,5 milliards dus à l’Etat : Les revelations de Fadilou Keïta et le démenti d’Ahmed Khalifa Niass qui réclame 5 milliards à l’État

XALIMANEWS-Depuis la conférence de presse du gouvernement du Sénégal, destinée à faire le point sur l’ancien régime, les révélations se multiplient. Le dernier en date provient du Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Fadilou KEITA a signalé qu’Ahmed Khalifa NIASS et Samuel SARR sont mentionnés dans un rapport pour avoir détourné des voitures qu’ils ont ensuite revendues. Selon ce rapport, « des voitures ont été offertes au Sénégal que ces personnes-là ont détournées et ont dit qu’ils les avaient achetées et les ont vendues à l’Etat du Sénégal ».

Il a également indiqué avoir découvert un rapport datant de 2013 ou 2014, qui précise que ces deux individus doivent 3,5 milliards de FCFA à l’État. « C’est mentionné noir sur blanc sur le rapport. (…) Ces gens-là, jusqu’à cette date, doivent rembourser ces 3,5 milliards-là. Et il y en a plusieurs comme ça. Ce sont des rapports publics », révèle-t-il lors de de son passage à l’émission « Grand Jury ».

En outre, Fadilou Keita mentionne avoir trouvé une lettre de confort de 15 milliards, attestant du « décaissement d’une somme de 15 milliards pour une location de voitures, des retraits dans des banques de 200 millions, 300 millions, 500 millions », souligne-t-il.

En réponse, informe le journaliste Boubacar Kambel Dieng, Ahmed Khalifa Niass a fermement démenti ces accusations. Selon lui, c’est plutôt l’État qui lui doit la somme de 5 milliards de francs CFA, une dette qui remonte à plusieurs années, sous le régime de Me Abdoulaye Wade, et concerne la vente de véhicules de luxe.