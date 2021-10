ADVERTISEMENT

791 décès maternels et 3721 décès néonatals ont été enregistrés dans les structures de santé en 2020. Ces chiffres ont été fournis par le directeur de la santé de la mère et de l’enfant. Dr Amadou Doucouré intervenait en marge du Forum de plaidoyer des parlementaires pour l’instauration d’une journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile au Sénégal, a rapporté Rewmi Quotidien. Au Sénégal, la mortalité maternelle est passée de 392 décès pour 100 000 naissances à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) entre 2010 et 2017. En 2020, 791 décès maternels ont été enregistrés dans les structures de santé, rapporte Dr Amadou Doucouré. La région de Tambacounda affiche le plus fort taux de décès maternels avec 100 décès, la région de Dakar : 99 décès. Les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor sont aussi fortement touchées. La mortalité maternelle est à 236 pour 100000 naissances vivantes et celle néonatale est 21 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile est à 35 pour 1000 naissances vivantes. Pour relever le défi, le ministère de la Santé compte dérouler “un ambitieux projet qui va permettre de recruter 1008 agents”, de même que “la réouverture de tous les blocs opératoires”, a indiqué Dr Amadou Doucouré. « Nous nous sommes engagés d’ici 2030 à atteindre l’objectif de développement durable, d’où l’intérêt d’intensifier les interventions. Il y a de l’espoir avec l’ouverture de certains hôpitaux et de blocs opératoires fermés depuis plus de 10 ans et le repositionnement de la planification familiale », se réjouit-il. Il a lancé un rappel pour des soins obstétricaux et néonataux d’urgence. “Pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) permettent une prise en charge des complications responsables des décès maternels et des nouveau-nés. Il existe également “d’autres stratégies, comme la planification familiale et l’accouchement par un personnel qualifié”, a-t-il ajouté.