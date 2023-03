Toutefois, la LD Debout demande à « ses militants et sympathisants de participer à la lutte pour la sauvegarde de notre démocratie, de l’Etat de droit et du respect de l’exercice des libertés individuelles et collectives, en ralliant les forces vives partout au Sénégal et dans la diaspora. »

Par ailleurs, la Ligue Démocratique Debout (LD-Debout) demande également au président Macky Sall « d’arrêter l’instrumentalisation de la justice et des forces de défense et de sécurité, et de respecter les libertés individuelles et collectives. »

« A un an de l’élection présidentielle 2024, le Sénégal, auparavant vitrine de la démocratie en Afrique, est plombé par des manœuvres basses et inédites du régime actuel qui risquent de plonger le pays dans l’instabilité politique. Les événements du 16 mars 2023, qui ont sans nul doute renforcé l’inquiétude de tous les citoyens Sénégalais et de nos amis de la communauté internationale, sont à inscrire dans le contexte du projet funeste, illégal et immoral du président Macky Sall de briguer un troisième mandat, », lit-on dans le document.

