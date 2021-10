Après la sortie de Mahmouth Saleh, nous sommes en mesure de décoder le « Ni oui, ni non » de Macky Sall et le « en principe » de Ismaïla Madior Fall : le chef de l’Etat souhaite être candidat et il attend de réunir les conditions d’un revirement spectaculaire comme ce fut le cas au référendum de 2016, au sujet de la durée du mandat qui devait être réduit de 7 à 5 ans. « Nos résultats vont trancher le débat sur la candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Si on perd ces élections, ce n’est pas la peine de continuer. Mieux vaut rendre le tablier. Ces élections vont déterminer notre avenir politique en 2024…Je pense qu’on ne puisse pas laisser le président Macky Sall terminer les projets qu’il a commencés pour le Sénégal. Nous sommes dans les élections de 2024 en démarrant la préparation de celles de 2022. Nous sommes dans les élections de 2022 en démarrant la préparation de celles de 2022. Les deux sont reliées. C’est les circonstances politiques actuelles qui déterminent la nature et le caractère de ces élections », a ajouté Saleh.

Le 3e acte est relié au sort qui va être réservé à Benno bok yakaar, cette sorte de Direction politique unifiée que le président Abdoulaye Wade a refusée en 2001 aux partis de la Gauche, qui l’ont soutenu en 2000. Ironie de l’Histoire, c’est le Ps de feu Ousmane Tanor Dieng – théoricien du « Gagner ensemble et gouverner ensemble », qui devient un allié encombrant. Pour mémoire, c’est au lendemain de la réélection du leader de l’Apr en 2019 que l’on a commencé à évoquer la fin de Benno bok yakaar pour créer, en lieu et place, un cadre plus vaste. En réalité, Macky Sall opère un recentrage sur la famille libérale (entendez le Pds historique hors Génération du Concret) pour se libérer de l’emprise des socialistes. Cette idée fut portée par Sorry Kaba, lors d’un entretien avec Maïmouna Ndour Faye, quand il annonça, dans la foulée, la mise en place du Gouvernement de majorité présidentielle élargie.

