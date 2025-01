Emploi au Sénégal : L’ANSD révèle des disparités marquées au troisième trimestre 2024

XALIMANEWS-L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié les résultats de son enquête nationale trimestrielle sur l’emploi au Sénégal pour le troisième trimestre de 2024. Ce rapport met en évidence des disparités significatives selon le sexe, le milieu de résidence et des tendances préoccupantes en matière de chômage et d’emploi, notamment chez les jeunes.

« Sur un échantillon de 3 614 ménages, avec un taux de couverture de 99,1 %, l’enquête révèle que 58,3 % des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail. Ce taux est légèrement plus élevé en milieu rural (58,8 %) qu’en milieu urbain (58,0 %) », peut-on lire dans le document.

Malgré ces chiffres, une diminution annuelle de 3,1 points de pourcentage par rapport à 2023 est notée, traduisant un recul de la participation au marché du travail. Sur le plan du genre, les hommes enregistrent un taux d’activité de 68,7 %, contre seulement 47,7 % pour les femmes, soulignant une inégalité persistante.

Le taux d’emploi global est établi à 42,8 %, marquant une baisse de 1,6 point par rapport à la même période en 2023, où il s’élevait à 44,4 %. Les habitants des zones urbaines affichent un taux d’emploi légèrement supérieur (45,7 %) à celui des zones rurales (38,3 %). Par ailleurs, l’écart entre les hommes (56,4 %) et les femmes (28,8 %) reste notable, révélant des inégalités persistantes sur le marché du travail.