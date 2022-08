Le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Monsieur Yankhoba Diatara a présidé, ce mardi 30 août 2022, la cérémonie de lancement des activités du 3ème Forum du Numérique et de la 2ème Edition du Grand Prix du Chef de l’Etat. Ainsi, le Ministre des télécommunications a lancé à l’issue de la Cérémonie les Travaux de la Comission Scientifique à la mise en place du Jury du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation.

Il a egalement noté l’engagement du Président de la République dans l’optique de créer un espace d’échanges de haut niveau pour le développement inclusif du Numérique au Sénégal et promouvoir la stratégie SN2025 et les solutions technologiques innovantes matérialisé par un décret, pour un numérique tout inscrit dans le programme »Ligueyeul Euleuk » dans le but d’aider et d’encourager les jeunes dans le milieu du numérique. c’est la raison du Grand Prix du Chef l’Etat qui prévoit une somme de 30.000.000 pour le gagnant et 15.000.000 pour chaque prix spécial et ils seront également accompagnés par l’Etat du Sénégal pour leur projet » dixit M. Diattara

Au Surplus, Monsieur Yankoba Diattara souligne que le Sénégal sera inscrit au niveau international dans le domaine du digital, à travers des innovations. il a noté par ailleurs la baisse des tarifs de communication, l’accessibilité des réseaux partout dans le pays même dans les zones les plus reculées et l’implantation de 4 datas center. Tout ceci, en plus d’une créativité pour une référence numérique avec l’inclusion des parties prenantes, le gouvernement, le secteur privè…

Sur la Situation de Expresso Senegal, Monsieur Diatara rassure que l’Etat du Sénégal par le biais de son ministère est en train de jouer son rôle. Par ailleurs les services compétents en l’occurence lui même déclare à qui veut l’entendre qu’il suit de très près avec beaucoup d’intérêt la situation qui sévit au sein de la boîte et les parties prenantes sont en train de discuter pour trouver une issue heureuse dans les heures à venir.