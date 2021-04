Il est vrai que le calme est revenu mais on ne devrait on pas aussi passer l’éponge sur les nombreux blessés et morts de ces émeutes. Pour Amnesty International et pour certaines familles, la réponse est non. Il faut que cette affaire soit tirée au clair, que les responsabilités soient situées et que les responsables soient sanctionnés. Très engagés aux cotés des familles et pour l’éclatement de la vérité, l’organisme de défense des droits humains s’est d’abord attelé à identifier les victimes. Amnesty a enregistré 12 morts et environ 400 blessés. Seulement toutes ces familles ne sont pas favorables à une poursuite judiciaire.

