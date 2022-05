Matar Ba a par ailleurs indiqué que les travaux vont durer 32 mois. Cela concerne les quatre quatre stads. « On va mettre le focus sur Léopold dont les travaux vont durer maximum un an et plus », a précisé le Ministre des Sports, devant une forte délégation de la République populaire de Chine, qui a effectué le déplacement, ce lundi, pour présenter la belle maquette du stade Léopold Sédar Senghor. Les travaux des quatre stades vont démarrer au mois de juin 2022.

