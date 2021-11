Share on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-“A la beauté nous devons rendre hommage”, disait Jean-François Haumont. Une règle à laquelle Abdoulaye Mamadou Guissé va se plier en faveur du chanteur Idrissa Diop. En effet, le fervent défenseur de la culture Abdoulaye Mamadou Guissé, annonce la sortie de son premier livre intitulé « Idrissa Diop : le Mythe de la musique sénégalaise”. La publication de ce livre est prévue le 15 janvier 2022 à l’occasion de la célébration des 51 ans de la carrière si riche de l’artiste musicien international Idrissa Diop.

Idrissa Diop, artiste musicien d’origine sénégalaise est né à Malika: le village des anges au Sénégal. Il apprend la percussion avec son grand père et forme son premier groupe le RIO ORCHESTRA dès l’âge de 12 ans. Depuis l’enfance l’artiste se sert de la musique pour aller à la rencontre des autres.

De 1976 à 1980, il joue dans le groupe Sahel de Dakar dont il est un des membres fondateurs. Ce groupe est l’un des premiers à moderniser la musique sénégalaise.

ADVERTISEMENT

Son installation en France en 1985 lui fera rejoindre le mythique groupe de Jazz Sixun avec qui il jouera jusqu’en 1988 et lui permettra de collaborer avec les plus grands musiciens de l’époque comme Ray Lema, Paco Séry, ou encore Carlos Santana avec qui il tourne en tant que percussionniste plus tard.

Artiste aux collaborations multiples, les albums de Idy Diop sont toujours des témoignages d’échanges et des voyages musicaux allant du jazz au répertoire traditionnel africain, la musique afro-cubaine ou encore le funk.

Parmi ses albums on peut notamment citer «Couleurs» (1989), «Rebelle» (1990), «Idrissa Diop» (1994), «Conscience Collective» (2001), «Yakaar» (2003), «Experience» (2004) et «Historia», « Le Sahel: La légende de Dakar »(2015), « L’aventurier » (2018) et « Time for Africa » (2020). Toutes ces œuvres toujours teintées d’un métissage fort ont au fil du temps bâti sa renommée internationale.

De son côté, Mamadou Abdoulaye Guissé est membre fondateur de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART). Une entité créée en 1999 avec notamment la participation de ses acteurs culturels et des artistes comme Amadou Lamine Sall et Djibril Tamsir Niane.

Hormis le défenseur de la culture qu’ai Mamadou Abdoulaye Guissé, il a créé le premier parti politique d’obédience culturelle dénommé le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda (MCSS).

Par ailleurs, l’auteur du livre “Idrissa Diop : Le Mythe de la musique sénégalaise ”, est un formateur en écriture poétique. Il a installé à l’école de Pikine une bibliothèque et un jardin d’enfants pour l’éducation culturelle et des langues nationales.

Abdoulaye Mamadou Guissé, président de l’Omart, a initié la première institution de micro finance destinée à accompagner la production, la distribution et la diffusion des vines et services culturels et également à soutenir l’éducation.

Il est aussi, poète et producteur. Abdoulaye Mamadou Guissé est auteur de plusieurs œuvres poétiques et téléfilms dont Lamb J, anthologie de 1000 continents. Il a produits les albums des artistes comme “DIOUF Lambaye” de Binta Ba, et du célèbre album “Ya Dane” de Nabou Ya Dane.