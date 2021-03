Au Sénégal, les femmes avaient l’habitude d’organiser soit des conférences soit des festivités pour célébrer cette journée qui leur est consacrée. Mais, 2021 restera dans les annales puisque d’autres façons de célébrer cette journée sont décrétées. Si le ministère en charge de la femme et du genre, compte tenue de la pandémie, compte célébrer la journée en mode visio conférence sur le thème « leadership féminin : pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid 19 », à cause du coronavirus, d’autres femmes, ont préféré coller à l’actualité en décrétant 03 jours de manifestations à partir de ce lundi 08 mars qui se manifesteront par une marche pacifique pour exiger le départ du Président Macky Sall. D’autres plus radicales refusent carrément de fêter cette année la journée de la femme parce que, disent-t-elles, elles n’ont pas le coeur à la fête puisque c’est une femme (Adji Sarr) qui est à l’origine de toute cette situation que sont en train de vivre les sénégalais. Pour rappel, la journée internationale de la femme fait partie des 87 journée reconnues par les nations unies. Et depuis 1977, cette journée a été officialisée et elle a été recommandée à tous les pays de la célébrer au profit de la femme.

