Pourtant dans le village de Diogo et environs, c’est le grand chômage chez les jeunes et ceux de Lompoul connaîtront évidemment le même sort. Ni nos populations locales, ni notre pays n’en tirera véritable bénéfice, seuls les Français en profiteront absolument. Ainsi sont souvent sacrifiés les ressources naturelles des pays africains et l’avenir de leurs peuples. Si rien n’est fait, le Sénégal ne profitera jamais de ses propres richesses car nous avons en place une grande complicité organisée. Et d’ailleurs pour que chacun le sache, le Sénégal n’a aucun contrôle sur l’exploitation du ZIRCON car le train quitte directement l’usine direction le Port pour embarquement en destination de l’Europe.

