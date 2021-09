Xalimanews-Des influenceurs, des artistes, des hommes d’affaires, nombreux ont été les célébrités qui ont décollé à bord de l’appareil d’Air Sénégal lors du vol inaugural de la nouvelle ligne Dakar New-York-washington. Une cérémonie exceptionnelle avec un décors extraordinaire à l’AIBD pour marqué le début d’une nouvelle ère dans aires avec l’air Sénégal. Malheureusement, tout n’aurait pas été aussi belle que la cérémonie. En effet, d’après nos sources, l’organisation de ce vol inaugural n’était pas rentable sur le plan financier compte tenu de la prise en charge de l’équipage. Entre les dépenses de prestige avec tout ce beau monde à la charge de la compagnie pendant 3 jours et un terrain mal maîtrisé, le gab est grand, alors qu’en cette période difficile marquée par la pandémie c’est légitime de de se demander : est ce ainsi que Air Sénégal use des 45 milliards octroyés par l’Etat sur les 77 milliards dévolus à la résilience du secteur du Tourisme et du Transport Aérien ? Nous y reviendrons très prochainement. Outre, sur la toile, la compagnie nationale a subi un lynchage sans pitié par les internautes. Que ça soit les commentaires ou les publications, les sénégalais ont montré toute leur colère. Donc, il faudra que la toute jeune compagnie revoit sa copie et soit beaucoup plus sérieuse à l’avenir pour espérer concurrencer les géants africains dans ce domaine.

