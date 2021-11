Yewwi Askan Wi retrouve toutes ses listes dans le département de ST-LOUIS. C’est le mandataire national de Yewwi Askan Wi Déthié Fall qui l’affirme, toutes les listes de coalitions ont été rétablies par à St-Louis. « On a gagné le recours pour le département de St Louis et aussi les communes de Fass, Gandiole et Gandon. Donc on retrouve toutes nos listes dans le département de St Louis », a conformé Déthié Fall.

