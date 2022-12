Pape Alé Niang face au juge du deuxième cabinet du tribunal de Dakar. Ce dernier a remis aux éléments du groupement de recherches et d’interpellations un démembrement de la dic, un mandat d’amener pour le journaliste Pape Alé Niang. Ainsi les deux hommes vont une fois de plus se retrouver quelques jours après leur dernier face à face. Le juge l’avait placé sous contrôle judiciaire suite à un plaidoyer fort des journalistes et autres acteurs de défense des droits et libertés qui s’étaient mobilisés pour obtenir sa libération de prison.

