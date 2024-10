Arrêt sur image: Le Président Diomaye accomplit la Omra à la Mecque

XALIMANEWS: Le Président de la République du Sénégal a profité de son voyage en Arabie Saoudite pour accomplir la Omra à la Mecque (voir image)

Il a fait savoir lui même sur le réseau X avant de prier pour le Sénégal

“J’ai eu l’immense privilège d’accomplir la omra à la Mecque, un moment de recueillement et de prière pour la paix, la prospérité et l’unité de notre nation. Que Dieu bénisse le Sénégal et guide nos pas vers un avenir de solidarité, de fraternité et de succès pour tous”, a posté son Excellence Bassirou Diomaye Faye