Le Président Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux : Un Engagement Fort pour une Justice Indépendante, Équitable, Accessible et moderne.

Par SALL MAMADOU OUMAR:

L’Indépendance et la Responsabilité du Système Judiciaire

Le président Faye a insisté sur le fait que l’indépendance de la justice est un pilier fondamental de la démocratie et de l’État de droit. Il a encouragé les juges à exercer leurs responsabilités avec rigueur, afin de maintenir et renforcer la confiance du public dans le système judiciaire. Une justice indépendante est la garantie d’un jugement juste et sans parti pris, crucial pour la stabilité sociale et la légitimité des institutions.

Une Justice Équitable pour Tous

Outre l’indépendance, le président a mis l’accent sur l’importance de garantir une justice équitable pour tous les citoyens, sans distinction de statut, d’origine ou de ressources. Dans cette perspective, il a rappelé que la justice sénégalaise doit traiter chaque individu sur un pied d’égalité, qu’il s’agisse de citoyens ordinaires ou de personnalités publiques. Cette égalité devant la loi est un principe fondamental pour assurer la cohésion sociale, prévenir les tensions et maintenir un climat de confiance dans les institutions judiciaires. Selon le président, la justice équitable est essentielle pour préserver l’unité nationale.

L’Accessibilité de la Justice : Une Priorité Nationale

Un autre point majeur du discours du président Bassirou Diomaye Faye a été l’accessibilité de la justice. Le président a souligné que la justice ne doit pas seulement être indépendante et équitable, mais également accessible à tous, en particulier aux populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, il a annoncé une série de mesures pour moderniser le système judiciaire, simplifier les procédures et réduire les délais de traitement des dossiers. Ces réformes visent à rendre la justice plus proche des citoyens, en particulier dans les zones rurales ou reculées, afin que chaque sénégalais, quelle que soit sa situation géographique ou socio-économique, puisse accéder à ses droits. Le président a également évoqué la nécessité de renforcer les infrastructures judiciaires et d’améliorer la prise en charge des justiciables.

Vers un Système Judiciaire Plus Moderne et Plus Proche des Citoyens

Le discours du président Bassirou Diomaye Faye marque un tournant dans les réformes judiciaires entreprises au Sénégal. En mettant l’accent sur l’indépendance, l’équité et l’accessibilité, il œuvre pour un système judiciaire plus moderne, plus humain et plus proche des besoins des citoyens. Pour le président, ces réformes visent à renforcer la paix sociale, à assurer une plus grande confiance dans les institutions judiciaires et à garantir que chaque sénégalais puisse vivre et travailler dans un environnement de sécurité juridique et de sérénité.

Le discours du président Bassirou Diomaye Faye dévoile une vision ambitieuse pour la justice sénégalaise, visant à construire une société plus juste, plus libre et plus unie. Le président a ainsi jeté les bases d’un système judiciaire résolument moderne, au service de tous les citoyens, dans le respect des principes d’indépendance et surtout protectrice des droits de tous.

SALL MAMADOU OUMAR Pastef Normandie

17 janvier 2024