Pour rappel, le concours JIGGEN CITIC (filles dans le secteur des TIC) a été lancé en 2013 par le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications pour aider les femmes et les jeunes filles à jouer un rôle beaucoup plus actif dans le secteur des TIC et à leur donner les moyens d’exploiter la technologie pour transformer leur vie présente et future. C’est donc une initiative pour promouvoir l’entreprenariat numérique féminin, qui récompense chaque année, trois projets dans le domaine des TIC portés par des femmes et des jeunes filles.

