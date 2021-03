XALIMANEWS: A l’occasion de la journée du 8 mars, Xalima a donné la parole à une femme des médias, en l’occurrence la journaliste spécialiste en culture, Oumy Regina Sambou. Femme et médias, une étiquette qu’Oumy refuse catégoriquement. Selon elle, tant que l’on ne dit pas « homme et média », on ne devrait pas dire « femme et média ».

