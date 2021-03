XALIMANEWS : La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) va apporter un financement total de 81,106 milliards de francs CFA aux économies de trois pays membres que sont le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, sous forme de prêt. « Ce sont six propositions de prêts qui ont été approuvées, en faveur de ces trois pays, par le Conseil d’administration de la BOAD lors de sa session ordinaire le 17 mars dernier », renseigne l’Aps. Il a été approuvé pour le Sénégal un prêt de 21,106 milliards de francs CFA (38,74 millions de dollars) pour l’amélioration de la qualité et de l’équité dans l’éducation avec la construction de 1.528 salles de classe. Pour le Mali, trois prêts ont été approuvés pour un montant total de 40 milliards de francs CFA (environ 73,43 millions de dollars), dont 15 milliards sont destinés à financer un projet routier dans la ville de Sévaré. Quinze milliards vont servir à financer un tronçon urbain à Bamako et une ligne de refinancement de 10 milliards de francs CFA a été approuvée en faveur de Coris Bank International Mali, selon Chine nouvelle. La Côte d’Ivoire pour sa part a obtenu l’approbation de deux lignes de refinancement pour un total de 20 milliards de francs CFA (environ 36,71 millions de dollars), en faveur respectivement de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire et BGFIBank Côte d’Ivoire. Les nouvelles approbations portent à 6.335,168 milliards de francs CFA (environ 11,63 milliards de dollars) le total des engagements toutes opérations confondues de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976, selon la même source.

