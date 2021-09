La nationale 1 a encore fait un drame. Un violent accident entre deux véhicules dans la nuit du mardi 31 août à fatick. Un bus et un camion sont entrés en collision entre Diouroup et Ndiongolor. Sept personnes sont décédées sur coup et deux ont succombé lors de leur transfert, renseigne Rfm, en plus d’une vingtaine de blessés graves.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy