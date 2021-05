Le Teungueth FC, revenu d’une première campagne africaine somme toute enrichissante, trône en tête de la Ligue 1, comptant 24 points, deux de plus que son poursuivant Douane (2e, 22 pts). Avec 2 matchs en retards à jouer, les protegés de Youssou Dabo ont de la marge. Ce dimanche à Ziguinchor, le club rufisquois ira défier le Casa Sports (8e, 16 pts) dans son antre d’Aline Sitoë Diatta. Battus lors du match aller (2-0), les locaux, invaincus à domicile, essaieront de prendre leur revanche. L’AS Douanes, qui sort d’un revers face au leader lors du match retard joué le wek-end passé (2-0), voudra se refaire, à Thiès, face au CNEPS (10e, 16 pts). Auteur de 4 nuls de rang, la Génération Foot (3e, 21 pts) essaiera de se relancer face au mal classé Gorée (13e, 20 pts). Les académiciens de Diambars (4e, 21 pts) ont aussi marqué un coup d’arrêt et restent sans victoires depuis 4 matchs, et face à la lanterne rouge NGB (14e, 7 pts), les pensionnaires de Saly voudront remporter les 3 points de la victoire. L’AS Pikine (5e, 19 pts) ira défier le Ndiambour (11e, 13 pts), une équipe lougatoise qui s’est renforcée avec les arrivées du coach Sidate Sarr et des internationaux Pape Modou José (Gambie) et Aldeyni Camara (Guinée). Le Dakar Sacré Coeur (9e, 16 pts) reçoit le Stade de Mbour (7e,17 pts).

