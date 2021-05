Partir du conditionnel pour affirmer que la vente de l’avion présidentiel jugé vétuste, est un crime, voilà ce qu’a fait Birahim Seck , coordonnateur du forum civil. Pour une organisation comme le forum civil ,la rigueur par rapport à la méthode devait exiger le minimum d’investigations, au lieu de parler au conditionnel et de surcroît, utiliser un registre de langue qui ne sied point, pour qualifier une réalité connue du milieu des transports aériens puisque les usages peuvent être multiples. Comment qualifier finalement, ce qui nous reste du non partisan ? Aucun discernement, aucune rigueur avec la méthode, aucun sens de l’objectivité et de la mesure ! Une société civile qui cherche du buzz , un birahim Seck qui fait du tout -sensation avec beaucoup d’intox dans le discours, beaucoup fables suffisamment maquillées pour tromper les esprits. Voila un homme qui jouit en silence de ses prérogatives au CESE( il dit pourtant que c’est une institution inutile mais il y reste quand même), qui voyage et se soigne avec l’argent du contribuable et qui n’a jamais pensé passer le témoin si comme il le dit, ce régime est criminel ! Il peut pourtant le passer à Abdou Malicky Bousso et démissionner par cohérence. Si le pouvoir n’est pas bon à ce point , là tu es pire, opportuniste et lâche. Tu es moins que cet avion que tu qualifies de vétuste . Au moins, l’avion a rendu des bons et loyaux services au peuple en garantissant la sécurité du premier des senégalais mais toi , tu vis les travers que tu dénonces. Au passage, si Saer Niang a duré à l ARMP , tu ne dois pas rester une minute de plus à la tête du forum civil au nom des principes démocratiques et d’alternance dans les organisations, que vous rabâchez, sans jamais joindre l’acte à la parole.

