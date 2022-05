Une haine alimentée depuis des mois dans la tête du tueur de 18 ans par le suprémacisme blanc et la théorie du grand remplacement qui affirme faussement qu’il existe un plan pour remplacer la population américaine par une autre. Des théories fermement condamnées par Joe Biden qui les décrit comme « un poison qui se diffuse dans la société américaine ». Des théories qui bénéficient de trop d’oxygène et qui sont diffusées largement dans les médias, sociaux ou pas, dans le but d’en retirer un profit politique et financier. Enfin, Joe Biden en appelle à ce qu’il appelle la « vraie Amérique », une Amérique diverse, pour qu’elle s’unisse afin de mettre fin au suprémacisme blanc et ne le laisse pas détruire l’âme de la nation américaine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy