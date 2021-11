J’avais interpellé, dans mon dernier post, les membres de l’équipe municipale sortante sur l’impératif de faire le bilan de leur dernier mandat en cours, tout sachant d’avance qu’ils ne s’y hasarderaient jamais, faute de réalisations quantifiables et palpables.

Leurs incompétences n’a, cependant, jamais fait l’ombre d’un doute dans ma tête mais il fallait juste les défier sur le terrain des réalisations.

C’est à la suite que l’on m’a appris que la commune va initier un projet dont l’intitulé est « l’aménagement prochain du jardin public Adanson en centre de loisir, sport-nature de Gorée » avec un grand support visuel accroché au quai de la chaloupe.

Enfin !!! me suis je exclamé, enthousiaste.

Enfin !!! Ils réagissent à nos préoccupations

Enfin !!! Ils pensent à la jeunesse de Gorée

Enfin !!! Ils tentent quelque chose

Enfin !!! Ils parlent aux Goréens (l’affiche)

Enfin !!! Enfin !!! Enfin !!!!….

Mais mon scepticisme quant à leur incapacité à vite repris le dessus sur mon exclamation teintée de doute et d’interrogations et a finalement laissé place à une colère noire pour ces différentes questions :

1- pourquoi attendre d’être à 2 mois des élections, après 7ans d’inactivité et d’immobilisme, pour nous sortir ce torchon que vous appelez « projet ».

2- pourquoi vouloir « charmer » cette jeunesse désœuvrée, abandonnée, sans emploi, sans qualification, avec beaucoup d’interrogations sur leur avenir hypothéquée par votre incompétence.

3- qu’avez vous fait pour cette jeunesse, oh jadis brillante dans les études et dans sport sinon les laisser à eux même

4- avez vous conscience que vous ne suscitez que colère et déception chez cette jeunesse qui vous a tourné le dos.

5- pourquoi vouloir créer un centre de loisir et de sport alors que vous avez fini de tuer le sport goréen (football, basket, natation, handball, athlétisme, etc.)

6- pourquoi n’avoir pas pensé à des projets structurants, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée avec des salaires valorisants.

7- pourquoi ??? Pourquoi ??? Pourquoi ??? Pourquoi vous ne respectez pas tout simplement ????

Vous n’y répondrez certainement pas mais peut-être que vous répondrez à mes interrogations suivantes, en tant que Goréen et ayant droit à l’information sur toutes les décisions prises en notre nom par la Commune:

1- ce projet est il un projet public, si oui qui en est le commandaire, la Commune de Gorée ??

2- ce projet est il privé, si oui qui en est le bénéficiaire et sur quelles bases légales lui a t’il été attribué.

3- quel en est le budget et dans quelle session budgétaire est il logé.

4- s’il n’est pas financé par la commune, il l’est par qui et sur quelle bases légales ?

5- qui a t’on associé dans ce projet à Gorée, quel groupe de jeunes, quel mouvement associatif, où et quand ???

6- quel sera l’impact de ce projet sur le quotidien des Goréens.

7- quel ??? Qui ??? Quand ??? Où ???

Autant de questions que je me permets de vous poser en tant que goréen mais dont les réponses, très certainement, ne me parviendront jamais.

ADVERTISEMENT

Cette image sur le quai qui symbolise votre amateurisme et votre incompétence, illustre la limite de vos ambitions pour Gorée, est juste pathétique.

Peut être que le ridicule ne tue pas chez certains mais pensez à toute la communauté non de Dieu !!! .

« Dagnou am ay nawlé tamit té liii kouko guiss doula naw. Wa Salam »

Latyr WADE

Vive Gorée

Goréen toujours, Goréen à jamais