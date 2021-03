XALIMANEWS : Ils sont de plus en plus nombreux les jeunes, qualifiés, qui entreprennent et tentent de tirer leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci Wally Diabong, patron de Cdn Shape Sénégal. Ce service, spécialisé dans la conception et la réalisation de pièces, fait appel à l’intelligence artificielle et l’impression 3D pour se démarquer. Cdn Shape est actuellement l’un des leaders dans son domaine et compte bien marquer son territoire.

