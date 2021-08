Femme entrepreneure au leadership incontesté, Mme Maty Mbow est également revenue sur son expérience professionnelle et son engagement à travailler avec les sénégalais d’Italie et les femmes de sa commune, Thiès Ouest, dont elle accompagne, organise en Gie et finance les activités économiques afin de promouvoir leur autonomie et leur implication dans le développement du pays.

Dans cet entretien, outre son engagement politique en tant que responsable au sein de la DSE /APR/ Italie, la Conseillère revient sur sa mission au sein de cette illustre institution consultative qui a une expertise dans les domaines économique, social et culturel. Dans la même veine, elle met en exergue son parcours associatif au sein de la diaspora sénégalaise d’Italie notamment à Bergame au sein de l’ASSOSB, une des plus grandes associations sénégalaises du Nord de l’Italie et au sein des Dahiras « Touba Zingonia » et « Sokhna Diarra Bousso ». Un engagement associatif qui illustre toute la dimension sociale de la Conseillère du CESE et sa proximité avec la communauté sénégalaise d’Italie.

