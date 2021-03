XALIMANEWS- De son vrai nom Mohamed , MEDZ fait partie aujourd’hui de ces jeunes loups du Rap Underground, soumis aux rigueurs d’une vie pas toujours aisée. Fils de journaliste et non moins culturel, MEDZ a vécu entre Dakar et Louga, la capitale du Ndiambour, auprès de ses grand-mères (paternelle et maternelle). De la rue, il tire beaucoup d’expériences car confronté, comme la plupart de ses camarades, aux réalités d’une vie de « garçons sans repères ». Mais de son corps frêle, il lui est resté les souvenirs lointains d’une enfance bercée aux sons des jeunes talents de la Musique Sénégalaise. Ces souvenirs auprès d’un papa, ami et journaliste des artistes comme Falou Dieng, Alioune Mbaye Nder, Wa Flash de Thiès, Missal de la Pate-d’oie, les Youssou Ndour, Baba Maal, Thione Seck, Ismaël Lo, Omar Pêne,… . Ces souvenirs lui reviennent à chaque fois que la nuit tombe sur la capitale. Aussi, il se mit à suivre la rythmique par un apprentissage à la guitare, au clavier avant de former avec ses amis ados, de petits groupes de Rap. Tout comme il a twisté avec la danse contemporaine. C’est donc la somme de toutes ces expériences acquises qui fait de ce réalisateur audiovisuel un « homme de cultures ». Producteur et réalisateur , MEDZ, de son génie à su tirer des images que le peuple a offertes au Monde pour nous sortir « SUNU PRÉSIDENT », un opus, véritable appel du cœur pour une meilleure prise en charge des aspirations de la jeunesse sénégalaise. Avec ce single il contribue, à sa manière à l’instauration de la démocratie au Sénégal et au respect des libertés individuelles et collectives.

