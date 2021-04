« J’ai grandi dans un famille d’éleveurs. Je connais les moutons et les bœufs, c’est mon domaine. Cela fait dix ans que je suis dans le commerce de moutons. Je ne cherche pas un gros profit. Il me suffit d’avoir un petit bénéfice et je vends la bête. Par exemple, je vends chaque bélier, en moyenne, à 140 000 FCFA. Chaque animal me revient environ à 120 000 FCFA, j’inclus le transport et l’alimentation pendant deux ou trois jours, pour ensuite fixer le prix de vente », détaille Aliou Sow, entre deux gestes qu’il répète.

