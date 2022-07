La concrétisation d’une telle promesse suffira-t-elle à changer la donne sécuritaire au Bénin ? L’avenir nous le dira. Mais en attendant, « la requête de Cotonou devrait réjouir et requinquer le partenaire français qui, comme on le sait, se trouve depuis un certain temps de plus en plus en difficulté dans ses anciennes colonies, et particulièrement dans les pays du Sahel, sur fond de ressentiment anti-français prégnant », conclut Le Pays.

Sûrement senti visé, l’ancien maire de Cotonou Léhady Soglo, en exil en France, n’a pas gardé le silence face aux propos du chef de l’État. Selon Léhady Soglo, le Bénin a depuis 2016 basculé dans un régime « autocratique ». « En pensant le contraire, affirme-t-il, le président Patrice Talon est dans le déni. » Il estime qu’il ne faut pas se décourager pour autant car il est nécessaire de continuer le plaidoyer et faire toucher du doigt l’intérêt de décrisper la tension sociopolitique. Cette décrispation politique, précise Léhady Soglo, passe par la libération des détenus politiques et le retour des exilés au pays. Wakat Séra note la discrétion d’Emmanuel Macron : « Sur ce sujet, le président français a compris qu’il faut discuter avec ses homologues africains en évitant d’avoir des flirts trop poussés avec leurs oppositions. À trop approcher celle-ci pour porter la bonne nouvelle de la démocratie, on irrite facilement les pouvoirs en place qui n’hésitent plus à tomber dans les bras de soupirants plus entreprenants et moins exigeants ».

