À l’amertume du syndicat des « seconds couteaux » (par Ndiaga Loum)

Que d’amertume exprimée par ces néo-opposants (seconds couteaux et porte-paroles d’un

«leader» peureux qui avance toujours à visage couvert) après la dissolution de l’Assemblée

nationale. Les leçons de morale prodiguées sous le manteau d’«analyste» tardivement mais

«nouvellement responsable» usent de mots traduisant un état psychologique chaotique,

mélangeant regret, défaitisme et paradoxalement envie désespérée de se battre contre

l’impossible (l’oxymore ici est bien à sa place pour exprimer un rée trouble personnel entre ce

que l’on voudrait faire et ce l’on peut vraiment faire devant une situation de fait non choisie, non

désirée). Citer Descartes, Rousseau, Sénèque, D’Ormesson et tous ces auteurs occidentaux pour

des gens qui apparemment ne lisent jamais une œuvre complète mais se contentent du résumé

de la 4e Page de couverture, ne vous rendra pas plus crédibles.Aux leçons anciennes de «bonne

gouvernance»,vous avez préféré et substitué les manifestations d’intérêts d’un«gugusse» qui

s’est laissé docilement contaminer par le virus de la corruption néo-patrimoniale.

La haine irrationnelle d’un homme vous a rendu complices par dérobade intellectuelle des pires

dérives autoritaires dans ce pays, ayant conduit à des dizaines de morts et des milliers de

prisonniers politiques (certains arrêtés et torturés pour avoir porté un bracelet aux couleurs d’un

parti ou avoir mis la photo de leur leader comme fond d’écran de leurs smartphones, d’autres pour

avoir posté un émoji devant une publication, une parodie amusante). Sous les airs d’intelectuels

respectables appelés à la rescoussed’un despote éclairé, vous n’avez rien trouvé à faire de mieux

pour mériter des avantages que confère la fonction que l’esbrouffe, l’esquive, le cynisme du

spectateur de varappe qui filme sereinement la chute mortelle du héros.

Le «boucher sénégalais de Marrakech» dépouillé de ses attributs de suzerain, ses vassaux

prennent la main d’un richissime ancien fonctionnaire profitant de sa naturelle naïveté pour

garder ainsi intacts leurs moyens de subsistance.À la dignité d’une retraite politique que

commandent l’âge et la sagesse, pourquoi choisir le baroud d’honneur d’une opposition crypto

personnelle si ce n’est que pour exprimer de façon malhabile sa rancœur ou sa peur d’être

poursuivi par la traque des biens mal acquis ? La conscience de n’avoir pas directement trempé ses

mains à a curée et d’avoir juste été complice silencieux, est pourtant bien plus aisée assumer

que ’ambition satanique et presqu’infantile et stérile de chercher à diviser un duo que le peuple

sénégalais, sans doute plus intelligent que ses représentants politiques, a choisi d’élire dès le

premier tour.

La conception obtuse et réductrice des textes et ’interprétation «hors sol» des institutions pour

installer l’idée d’un semblant de malaise à la tête de l’État, sont finalement la preuve d’un

anachronisme chronique qui baisse les sourcils face à une réalité bien différente de celle qu’on

aurait aimé voir. Si la légitimité de facto n’était pas au-dessus (comme exigence préalable et

obligatoire) de la légalité de jure, l’un fondateurst public, le baron de la Brède et de

Montesquieu n’aurait sans doute pas titré son œuvre fondatrice «De l’Esprit des lois», il l’aurait

intitulée «De la Lettre des lois». Mais l’intelligence sociale ici privilégiée est telle que l’œuvre est

non seulement un classique de droit ,de science politique, mais d’abord et surtout un classique de

sciences sociales. Ainsi s’écrit l’histoire ! Pour la «connaissance directe» (Cheikh Anta Diop)! Pour les non-paresseux!



PS : Par ces temps qui courent, il est 10 000 fois plus instructif d’écouter l’intellectuel brillant, Sa

Ndiogou, que de prêter une oreille à l’imposture, le simulacre.