L’exemple est dans le secteur de l’éducation et de l’eau qui traversent depuis quelques mois des manquements extraordinaires sur pratiquement tout le territoire national et rien n’est fait. » Le cœur de la société va encore subir les offres des difficultés et voir que seule la politique enfante l’argent et que nul espoir de juste rétribution n’est offert qu’aux bourgeois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy