La recomposition politique en cours dans le pays interpelle les leaders de notre majorité présidentielle. Les partis traditionnels comme les nouveaux sont confrontés à la dure exigence de la refondation morale et organisationnelle pour participer activement au développement de notre pays. La démocratie n’est pas que l’opposition entre programmes, entre leaders ou entre ambitions. Elle doit dépasser ces clivages pour se traduire en dialogue civilisé entre porteurs d’espoirs ou délégataires de confiance des populations. Après les législatives qui ont démontré encore une fois de plus le niveau élevé de la démocratie sénégalaise, le véritable challenge n’est pas dans les blocages de l’action gouvernementale ou des institutions, mais plutôt dans la capacité d’accompagner les programmes résilients initiés et développés par le président Macky Sall pour la transformation des mentalités et des comportements comme une nécessité incontournable à l’émergence du Sénégal. Excellence Diouma Dieng Diakhaté Présidente Sunugal ARC Membre de GHC/LER Majorité présidentielle

