A New York, Bassirou Diomaye Faye a reçu Bill Gates

XALIMANEWS: Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le Premier ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Luc Frieden, et l’entrepreneur et philanthrope américain Bill Gates, lundi, à New York, a annoncé la Présidence sénégalaise.

Bassirou Diomaye Faye et le chef du gouvernement du Luxembourg ont souligné l’importance d’un renforcement et l’approfondissement de la coopération entre leurs deux pays, a indiqué la présidence du Sénégal dans un message publié sur le réseau social X.

Le chef d’État sénégalais et le co-fondateur de Microsoft ont évoqué les axes de coopération incluant l’agriculture assistée par l’intelligence artificielle, l’assainissement et l’utilisation du numérique pour améliorer d’autres secteurs, selon la même source.

Le président de la République du Sénégal est arrivé samedi à New York où il doit participer à l’assemblée générale annuelle des Nations unies, qui se poursuit jusqu’en fin septembre.