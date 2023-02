Pendant qu’ils roulent sur la route de Kaolack, sous une pluie torrentielle, les trois révolutionnaires peaufinaient leur discours lorsque soudain, un bruit assourdissant leur perce les tympans et, un éclair s’en suivit. Les corps de Kader, de Moussé et d’Omar ainsi que de leur chauffeur jonchent à même le sol salé du Sine. Les trois amis sentir une sensation bizarre. Ils sentirent leur poids en apesanteur au-dessus de la scène de l’accident.- Mais les gars, c’est bizarre, je ne ressens aucune douleur…et même les maux de tête dont je me plaignais ont disparu comme par miracle. S’étonna Omar.- Moi aussi, dit Moussé, je ne ressens rien sur mon corps, peut-être que la foudre nous a anesthésié. […]- Mes pauvres amis, vous n’êtes plus en vie, les secouristes le savent déjà. Ces corps que vous voyez en-dessous sont vos cadavres. En ce moment, ce sont nos âmes qui parlent, nous ne sommes plus de ce bas monde. Sacrée France ! S’exclama l’âme très remontée de Kader qui avait tout entendu de la conversation des pandores […], et compris tout de suite. Il pensa à tous ces chefs d’État africains tués par la France parce qu’ils s’opposaient à ses intérêts.

Avec les discours maladroits des plus grands leaders mondiaux tels que Donald Trump qui avait qualifié l’Afrique de « Pays de merde », ou bien de Nicholas Sarkozy qui avait, à Dakar en 2007, affirmé que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire », on peut dire que ces deux présidents ont prêté le flanc et ont ouvert une brèche qui peut mener à une révolte des africains. Ce discours choc et pathétique de Nicholas Sarkozy a contribué à détériorer l’image de la France aux yeux des africains. Avec Sarkozy, qui est mouillé dans un scandale de financement de campagne dont il est le « Byg maillon », les africains ont découvert que la corruption n’est pas que seulement africaine.

