Vous présidents du Sénégal, du Mali, du Nigéria, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, de la Tunisie, de l’Égypte, de la Mauritanie, du Soudan, de l’Éthiopie, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Rwanda de l’Angola et du Mozambique : NOT IN OUR NAME!

Pendant plus de 60 ans, le FMI, la banque mondiale, les États-Unis, la France, l’UE…ont vendu à l’Afrique « There Is No Alternative » (TINA).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy