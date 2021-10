Tout changer sans rien changer. C’est le drôle d’engagement qu’a pris Scott Morrison ce mardi 26 octobre. Après des débats houleux au sein de sa majorité, il vient d’annoncer qu’il engageait son pays vers la neutralité carbone d’ici à 2050. Un plan qui prévoit notamment des investissements de plus de dix milliards d’euros dans des technologies à basses émissions, comme le solaire et l’hydrogène propre. Mais il a également précisé que ce plan ne remettait pas en cause les activités les plus polluantes et qu’en gros, personne n’aurait à se serrer la ceinture.

