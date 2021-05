XALIMANEWS: Plus de 40 pour cent de la population adulte de la ville de Touba souffre de l’hypertension artérielle, indique e président de la Société sénégalaise de cardiologie, Abdoul Kane. « Touba a une très forte prévalence selon les équipes qui y ont mené des études. On considère que plus de 40% de la population adulte de Touba a l’hypertension artérielle », a-t-il révélé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’hypertension artérielle. Les cas détectés dans la ville de Touba sont « souvent sévères » parce que dépistés tardivement, ce qui provoque des complications dans la prise en charge, relève le spécialiste. Il estime qu’une bonne prise en charge de la l’hypertension artérielle à Touba serait un bel exemple pour les autres localités du pays. « Il faut diminuer la consommation de sel. A Touba la consommation de sel semble jouer un rôle important dans l’hypertension artérielle », a recommandé le professeur Abdoul Kane. Le spécialiste préconise un dépistage précoce pour une meilleure prise en charge des personnes à risque. « Il faut se faire dépister. Toute personne de 25 ou 30 ans doit savoir son statut tensionnel », a estimé le président de la Société sénégalaise de cardiologie. A l’en croire, l’hypertension artérielle, une pathologie très fréquente, est même considérée comme la plus répandue au Sénégal. « D’après les dernières données dont nous disposons, un adulte sur trois au Sénégal présente cette maladie, qui constitue une des causes principales, sinon la principale cause de plusieurs affections », a expliqué le cardiologue.

