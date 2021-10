Le DG du Port qui compte sur les femmes et la jeunesse, estime que la victoire sera au rendez-vous, au soir du 23 janvier prochain. « Nous voulons préparer notre jeunesse, nous voulons que ces jeunes, hommes et femmes, soient des champions du Sénégal, d’Afrique, du monde. Je lance un appel à tous les jeunes et les femmes. La victoire dépendra de votre engagement. J’accepte votre choix et je vous promets la victoire au soir du 23 janvier 2022 », promet-il.

